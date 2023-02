Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: In Gartenhütte eingebrochen - Fahrrad entwendet - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Fellbach: Fahrrad entwendet

Am Sonntagnachmittag in der Zeit zwischen 15 Uhr und 19 Uhr wurde am Fahrradabstellplatz beim Bahnhof in der Schaflandstraße ein Fahrrad entwendet. Das Fahrrad sei mit einem Schloss angekettet gewesen. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Mountainbike der Marke Cube, Typ Aim Pro in der Farbe schwarz/orange. Tathinweise wird von der Polizei Fellbach unter Tel. 0711/57720 erbeten.

Welzheim: Gartenhaus aufgebrochen

Im Gewann Höhe unweit der Friedrich-Bauer-Straße wurde zwischen Freitag und Dienstag in ein Gartenhaus eingebrochen. Es wurden daraus Getränke und ein Fernglas entwendet. Den Feststellungen zufolge wurde die Hütte von dem unbekannten Täter zu vorübergehenden Wohnzwecken genutzt. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Welz heim unter Tel. 07182/92810 entgegen.

Schorndorf: Vorfahrt missachtet

Eine 47-jähirge Fahrerin eines Mercedes Vito missachtete am Dienstag gegen 15.30 Uhr an der Einmündung Uhlandstaße Ecke Löwenseestraße die Vorfahrtsregelung. Sie stieß mit dem Pkw Land Rover einer 54-jährigen Autofahrerin zusammen, wobei ca. 6000 Euro Sachschaden entstanden. Verletzt wurde niemand.

Schorndorf: Auto übersehen

Ein 22-jährigre Polo-Fahrer wollte am Dienstag gegen 16 Uhr in der Silcherstraße vom Fahrbahnrand in den fließenden Verkehr einfahren. Hierbei missachtete er die Rückschaupflicht und stieß mit dem vorbeifahrenden Pkw Ford S-Max zusammen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3500 Euro.

