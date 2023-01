Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Brand von Obdachlosenhausrat vor Tiefgarage

Mönchengladbach, 25.01.2023, 22:11 Uhr, Abteistraße (ots)

Um sich zu wärmen entzündeten Obdachlose gegen 22:00 Uhr ein Feuer vor einer geschlossenen Tiefgarage auf der Abteistraße. Der Brand wurde durch Fußgänger bemerkt und der Feuerwehr gemeldet. Beim Eintreffen konnte eine starke Rauchentwicklung im Bereich der Tiefgaragenzufahrt festgestellt werden. Ein Obdachloser sollte sich noch vor dem Zufahrttor der Tiefgarage, in dem dichten Rauch befinden. Sofort wurde ein Trupp mit C-Strahlrohr unter Atemschutz zur Menschenrettung eingesetzt. Der Trupp fand durch den Einsatz einer Wärmebildkamera sehr schnell den Obdachlosen und rettete ihn aus dem Rauch. Nach Übergabe an den Rettungsdienst erfolgte eine Sichtung durch die Notärztin. Da es ihm gut ging und die Mitfahrt verweigerte, musste er nicht in ein Krankenhaus transportiert werden. Der Brand konnte schnell durch den Trupp abgelöscht werden. Da massiv Rauch in das leerstehende Parkhaus eingedrungen war erfolgte abschließend eine langwierige Entrauchung über ca. 1,5 Stunden mit insgesamt drei Hochleistungslüftern. Dabei wurden zwei Trupps unter Atemschutz zur Kontrolle der Tiefgarage eingesetzt.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), das Löschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), die Einheit Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Heinrich Roemgens

