POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl aus PKW - Farbschmierereien - Wohnwagen ausgebrannt

Ellenberg/Haselbach: Wohnwagen ausgebrannt

Am Mittwochmorgen wurden gegen 08:48 Uhr die Feuerwehren Ellwangen und Ellenberg zu einem Brand auf dem Campingplatz gerufen. Nach ersten Ermittlungen entstand der Brand aufgrund eines technischen Defekt im Elektrobereich eines Wohnwagenvorbaus. Hierdurch kam es zu einem Brand im Anbau, welcher auf den Wohnwagen übergriff. Die Feuerwehr war mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften vor Ort. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 20000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Mehrere Farbschmierereien

Bislang Unbekannte beschmierten mittels schwarzer Farbe die Mauer am Spitaldurchgang im Spitalhof sowie in einem Parkhaus am Bahnhof. Ebenso wurden Farbschmierereien mit derselben Farbe in der Inneneinrichtung einer öffentlichen Toilette in der Waisenhausgasse und an einer Hausfassade in der Ledergasse gemeldet. Der Gesamtschaden in Höhe von etwa 1000 Euro wurde am Montag bekannt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

Hussenhofen: Diebstahl aus PKW

Im Zeitraum zwischen Montag, 15 Uhr, und Dienstag, 8 Uhr, wurde aus einem Daimler, der auf einem Parkplatz "Am Katzenbuckel" abgestellt, war Bargeld sowie zwei Designerbrillen im Wert von insgesamt etwa 880 Euro entwendet. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580.

