Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Zeugensuche nach Verkehrsunfall auf der Kolpingbrücke

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 07.02.2023, gegen 09:30 Uhr, sind zwei Fahrzeuge auf der Kolpingbrücke in WT-Waldshut kollidiert. Dem vorausgegangen sein soll ein Wendemanöver eines Kleinbusses, weshalb eine 29-jährige Audi-Fahrerin zurücksetzte und dabei mit einem dahinter befindlichen BMW-SUV leicht zusammenstieß. Dabei wurde ein Sachschaden von insgesamt rund 3000 Euro an diesen beiden Fahrzeugen verursacht. Der Fahrer des Kleinbusses setzte seine Fahrt fort. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-0) bittet Zeugen, sich zu melden.

