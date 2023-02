Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rickenbach: Auseinandersetzung zwischen zwei Männern löst größeren Polizeieinsatz aus

Freiburg (ots)

Eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern hat am Dienstagabend, 07.02.2023, in Rickenbach einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Gegen 17:20 Uhr war über Notruf der Vorfall an der L 152 gemeldet worden. Da von einer Messerstecherei die Rede war, rückten zahlreiche Streifen zum Einsatzort aus. Die Einsatzkräfte ermittelten zwei Männer im Alter von 37 und 39 Jahren, die sich körperlich attackiert hatten. Beide wiesen oberflächliche Verletzungen auf. Einer wurde in einem Krankenhaus behandelt. Ein abgebrochenes Küchenmesser wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell