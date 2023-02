POL-FR: Rickenbach: Auto kippt an Böschung um - Fahrerin leicht verletzt

Freiburg (ots) - Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache vom Fahrrad gestürzt ist ein 73-Jähriger am 07.02.2023 in Freiburg. Der Mann wurde noch am Unfallort durch Ersthelfer versorgt und anschließend durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht, wo er später verstarb. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 73-Jährige gegen 20 Uhr die Wildtalstraße in südliche Richtung, als er auf gerader Strecke ...

