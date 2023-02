POL-FR: Eschbach: LKW beschädigt PKW durch eine herabfallende Eisplatte - Unfallflucht

Freiburg (ots) - Am Freitag, 03.02.2023, zwischen 10.30 Uhr und 13.00 Uhr, wurde ein in Riegel, in der Hauptstraße, Höhe des Anwesens Nr. 20, am Straßenrand geparkter PKW Mitsubishi durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug am Außenspiegel gestreift und beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-5820) hat die Ermittlungen ...

mehr