Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu: Breisach: Autofahrer von Fahrradfahrer verfolgt und geschlagen - Zeugen gesucht Fahrradfahrer hat sich gestellt

Freiburg (ots)

Der Fahrradfahrer, nach dem seit dem 03.02.2023 in Form eines Zeugenaufrufs gesucht wurde, hat sich zwischenzeitlich beim Polizeirevier Breisach gemeldet. Weitere Ermittlungen dauern an.

---------- Erstmeldung:

Freiburg Bereits am Montag, 23.01.2023, gegen 13.30 Uhr ist ein bislang unbekannter Fahrradfahrer einem 84-jährigen Autofahrer bis in die heimische Tiefgarage in der Zeppelinstraße in Breisach gefolgt und drohte ihm verbal aufs Übelste.

Nachdem der Autofahrer ausgestiegen war, packte ihn der Radfahrer an beiden Armen und versetzte ihm einen heftigen Kopfstoß, sodass der 84-Jährige rücklings auf den Tiefgaragenboden stürzte. Anschließend flüchtete der Unbekannte mit seinem Fahrrad.

Der Autofahrer wurde durch den Angriff nicht unerheblich verletzt.

Der unbekannten Fahrradfahrer kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 40-45 Jahre alt - ca. 1.80 m groß - dunkelblondes Haar

Er führte ein helles Herrensportrad ohne Rennradlenker mit sich, welches schmale sehr auffallende gelb/orange Reifen hatte.

Das Polizeirevier Breisach (Tel.: 07667-91170) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder dem gesuchten Fahrradfahrer oder dem auffälligen Fahrrad mit gelben/orangefarbenen Reifen machen können. Es wird davon ausgegangen, dass dieser im Raum Breisach wohnhaft ist.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell