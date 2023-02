Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Beim Überholen Motorradfahrer übersehen - VW-Kleinbus gesucht

Freiburg (ots)

Am Montag, 06.02.2023, gegen 18.40 Uhr, wollte ein 40-jähriger Motorradfahrer auf der Autobahn A 98 einen vor ihm fahrenden VW-Kleinbus überholen. Als sich der Motorradfahrer auf dessen Höhe befunden haben soll, habe der VW-Kleinbus ebenfalls zum Überholen eines Lastkraftwagens auf die linke Fahrspur gewechselt. Um einen Unfall zu vermeiden musste der Motorradfahrer nach links ausweichen, kollidierte mit der Mittelschutzplanke und stürzte. Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge seien zuvor hintereinander von der Anschlussstelle Lörrach Mitte in Richtung Anschlussstelle Kandern auf die Autobahn A 98 aufgefahren und kurz danach sei es zu dem Überholvorgang gekommen. Nach Sachlage kam es zu keiner Berührung der beiden Fahrzeuge. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein sucht Zeugen, welche den Unfallhergang beobachteten und Hinweise zu dem VW-Kleinbus geben können. Der VW-Kleinbus könnte Weiß oder Silber gewesen sein. Es seien Lörracher-Kennzeichen an diesem angebracht gewesen. Hinweise nimmt die Verkehrspolizei unter der Telefon 07621 98000 entgegen.

