Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen/Wehr: Verkehrskontrollen - Fahrt für zwei Autofahrer beendet

Freiburg (ots)

Für zwei Autofahrer war die Fahrt nach Verkehrskontrollen in der Nacht auf Dienstag, 07.02.2023, in Bad Säckingen und Wehr-Brennet beendet. In Bad Säckingen war kurz vor Mitternacht ein 62 Jahre alter Autofahrer von einer Polizeistreife kontrolliert worden. Bei ihm wurde eine Alkoholbeeinflussung von rund 0,6 Promille gemessen. Der Mann musste sein Auto stehen lassen. Auf ihn kommt ein einmonatiges Fahrverbot und ein Bußgeld von mindestens 500 Euro zu. Bei einer Fahrzeugkontrolle gegen 02:20 Uhr in Wehr-Brennet stand der 27-jährige Lenker ebenfalls unter Alkoholeinfluss. Bei ihm zeigte der Alcomat rund 0,9 Promille an. Allerdings hatte er auch keinen Führerschein, weshalb eine Strafanzeige gegen ihn vorgelegt wurde. Es nützte auch nichts, dass ihm der Beifahrer seinen Führerschein reichte.

