POL-FR: Rickenbach: Traktorfahrer mit über zwei Promille unterwegs

Freiburg (ots) - Ein 33-jähriger und ein 27-jähriger Mann, beide algerischer Staatsangehörigkeit, gerieten am Abend des 06.02.2021, gg. 17.50 Uhr, in der Freiburger Landeserstaufnahmestelle (LEA) in Streit. Hierbei schlugen die beiden Personen aufeinander ein, wobei einer der Männer einen Glaskrug benutzt und seinen Kontrahenten im Halsbereich verletzt. Beide ...

