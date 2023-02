POL-FR: Körperverletzung in der Landeserstaufnahmestelle Freiburg, zwei Verletzte

Freiburg (ots) - Breisach - Einen Einbruch in einen Lebensmittelmarkt am 10. November 2022 in der Ihringer Landstraße konnte nun das Polizeirevier Breisach aufklären. Eine seinerzeit durch die Beamten am Tatort gesicherte DNA-Spur konnte nun zweifelsfrei einem 24-jährigen amtsbekannten Straftäter zugeordnet werden. Ob dieser noch für weitere Eigentumsdelikte in ...

mehr