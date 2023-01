POL-MA: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des LKA Baden-Württemberg; Schusswaffengebrauch im Zusammenhang mit polizeilichem Einsatz am 2. Januar 2023 in Hockenheim

Ilvesheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Sonntag zwischen 00:30 Uhr und 11:00 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person einen geparkten Mercedes-Benz im Finkenweg. Am Neujahrsmorgen bemerkte der Fahrzeughalter an seinem Pkw mehrere Kratzer und Eindellungen und verständigte die Polizei. Auf Grund des am Pkw ...

mehr