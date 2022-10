POL-FL: Flensburg: Mann stirbt bei Wohnungsbrand

Flensburg (ots) - Am Sonntag (09.10.22) wurde in der Stuhrsallee/ Ecke "An der Reitbahn" in Flensburg eine Straßenlaterne umgefahren. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort. Der Unfall dürfte sich zwischen 01:30 und 02:00 Uhr ereignet haben. Zu dieser Zeit hörten Anwohner einen lauten Knall und laute Motorengeräusche eines wegfahrenden Autos. Die Laterne wurde aus der Verankerung gerissen. Ein an der Laterne ...

