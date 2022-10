POL-FL: Schleswig: Unfall zwischen Radfahrer und Fußgänger - Zeugen gesucht

Tönning (ots) - Zwei Einbrüche in einen Kiosk und einen Blumenladen hat die Polizei in Tönning am Sonntag (09.10.22) aufgenommen. In einem Fall wurde ein 17-Jähriger vorläufig festgenommen. Im ersten Fall brachen unbekannte Täter in der Zeit von 00:30 - 09:00 Uhr in einen Kiosk im Strandweg ein. Sie brachen ein Fenster auf und entwendeten Bargeld. Gegen 07:30 Uhr wurde ein mutmaßlicher Einbrecher dabei beobachtet, ...

mehr