POL-FL: Mildstedt: Lieferwagen aufgebrochen - Täter flüchten in grauem Pkw

Schleswig (ots) - Das Polizeirevier Schleswig hat zu Beginn des neuen Schuljahres schwerpunktmäßig Verkehrskontrollen vor Grundschulen durchgeführt. Am 13. August endeten die diesjährigen Sommerferien in Schleswig-Holstein und an den Grundschulen starteten jede Menge ABC-Schützen in ihre schulische Laufbahn. In diesem Zusammenhang kontrollierten das Polizeirevier ...

