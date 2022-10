Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Tönning: Festnahme nach Einbruch in Blumenladen

Tönning (ots)

Zwei Einbrüche in einen Kiosk und einen Blumenladen hat die Polizei in Tönning am Sonntag (09.10.22) aufgenommen. In einem Fall wurde ein 17-Jähriger vorläufig festgenommen.

Im ersten Fall brachen unbekannte Täter in der Zeit von 00:30 - 09:00 Uhr in einen Kiosk im Strandweg ein. Sie brachen ein Fenster auf und entwendeten Bargeld. Gegen 07:30 Uhr wurde ein mutmaßlicher Einbrecher dabei beobachtet, als er versuchte in ein Blumengeschäft in der Rademacherstraße einzubrechen. Der 17-jährige Beschuldigte wurde am Tatort festgenommen. Er wurde erkennungsdienstlich behandelt und im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen an seine Eltern übergeben.

Die Kriminalpolizei Husum prüft nun Zusammenhänge zwischen den Taten und bittet mögliche Hinweisgeber, sich zu melden (Tel.: 04841- 830 0).

