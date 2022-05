POL-ST: Hörstel, Diebstahl aus Pkw

Greven (ots) - Am Dienstag (03.05.) kam es in der Zeit von 08:00 Uhr bis 09:30 Uhr an der Lindenstraße 29 zu einen Verkehrsunfall. Ein auf dem Parkplatz des Krankenhauses geparkter schwarzer Chevrolet wurde hinten rechts am Heck beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 1.000 Euro. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher von der ...

