Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugenaufruf

Weinheim (ots)

In der Weinbergstraße brach zwischen Samstag, 18.00 Uhr und Sonntag, 18.00 Uhr, eine bislang unbekannte Täterschaft in ein Haus ein, indem sie mittels eines Steins eine Fensterscheibe auf der Rückseite einwarf. Anschließend durchwühlte die unbekannte Täterschaft die Räumlichkeiten und entwendete hochwertigen Schmuck, Handtaschen und Bargeld. Es entstand ein Diebstahlschaden in vierstelliger Höhe. Hinweise auf die Täterschaft liegen derzeit nicht vor. Die Ermittlungen wurden durch das Polizeirevier Weinheim übernommen und dauern aktuell noch an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Weinheim zu melden unter: 06201-10030.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell