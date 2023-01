Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Vor Kontrolle geflohen - Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis - Zeugen gesucht!

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntagabend gegen 22:45 Uhr fiel ein weißer Peugeot im Bereich der Straße "Badewelt" durch seine rasante Fahrweise auf. Beamtinnen und Beamte des Polizeireviers Sinsheim kontrollierten zu diesem Zeitpunkt den dortigen Verkehr. Als der Fahrer des Peugeots die Kontrollstelle erkannte, hielt er plötzlich an und fuhr entgegen der Fahrtrichtung zurück auf den Parkplatz der Therme. Eine Streifenwagenbesatzung konnte kurz darauf einen Mann in der Nähe des Fahrzeuges kontrollieren, welcher vom geparkten Pkw in Richtung der Therme lief, um sich so der Kontrolle zu entziehen. Den Einsatzkräften der Polizei konnte der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen und verstrickte sich in Widersprüche. Das Polizeirevier Sinsheim ermittelt nun wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den Mann. Zeugen, welche die Situation beobachten konnten oder durch die Fahrweise gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261-690-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell