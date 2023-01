Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach, Rhein-Neckar-Kreis Sachbeschädigung an Defibrillator - Zeugen gesucht

Eberbach (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, dem 30.12.22 auf den 31.12.22 kam es in einer Bankfiliale in der Bahnhofstraße in Eberbach zu einer Sachbeschädigung, bei dem der dort aufgehängte Defibrillator von der Wand gerissen und zu Boden geschmissen wurde. Dabei wurde das medizinische Gerät beschädigt. Die Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Die Ermittlungen wurden vom Polizeirevier Eberbach aufgenommen. Zeugen, die Hinweise auf den oder die bislang unbekannten Täter oder zur Tat machen können, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Eberbach unter Tel.: 06271 92100 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell