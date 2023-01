Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Zigarettenautomat gesprengt - Zeugen gesucht

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Vermutlich in den späten Abendstunden des vergangenen Sonntags sprengten bisher unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Industriestraße in Sandhausen auf und verursachten hierbei einen Schaden in noch unbekannter Höhe. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen montierten die Unbekannten einen nicht zugelassenen Böller am Automaten und zündeten diesen an. Durch die Explosion wurde der Automat vollständig zerstört. In welcher Höhe Bargeld und Zigaretten aus dem Automaten gestohlen wurden, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariats Mannheim der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg. Vor Ort wurden Spuren gesichert, welche nun unter Beteiligung der zentralen Kriminaltechnik ausgewertet werden. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, das Polizeirevier Wiesloch unter Tel.: 06222/5709-0 zu kontaktieren oder sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter Tel.: 0621/174-4444 zu wenden.

