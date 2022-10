POL-GM: Versuchter Einbruch schlug fehl

Radevormwald (ots) - Am Freitag (28. Oktober) sind in Einkaufsmärkten an der Poststraße ein 42-Jähriger und eine 86-Jährige Opfer von Taschendieben geworden. Die Seniorin war zwischen 12.10 und 12.30 Uhr einkaufen und hatte eine Einkaufstasche mit ihrer Geldbörse in dem mitgeführten Rollator deponiert. An der Kasse musste sie feststellen, dass jemand unbemerkt die Geldbörse an sich genommen und gestohlen hatte. ...

