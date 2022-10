Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Taschendiebe in Einkaufsmärkten unterwegs

Radevormwald (ots)

Am Freitag (28. Oktober) sind in Einkaufsmärkten an der Poststraße ein 42-Jähriger und eine 86-Jährige Opfer von Taschendieben geworden.

Die Seniorin war zwischen 12.10 und 12.30 Uhr einkaufen und hatte eine Einkaufstasche mit ihrer Geldbörse in dem mitgeführten Rollator deponiert. An der Kasse musste sie feststellen, dass jemand unbemerkt die Geldbörse an sich genommen und gestohlen hatte.

Ähnlich verlief ein Diebstahl, der sich gegen 17.15 Uhr in einem Discountmarkt ereignete. Dort hatte ein 42-Jähriger seine Handtasche mitsamt seiner Geldbörse im Einkaufswagen deponiert und für kurze Zeit aus dem Blick gelassen. Dies nutzten Diebe und zogen mit der Handtasche als Beute davon.

Die Polizei rät dazu, Geldbörsen und andere Wertgegenstände immer am Körper zu tragen. Taschendiebe lauern auf Gelegenheiten, bei denen ihre Opfer kurz abgelenkt sind und in denen sie unbemerkt zugreifen können.

