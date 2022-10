Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zwei Verletzte bei Abbiegeunfall zwischen Pkw und Kleinkraftrad

Radevormwald (ots)

Am 29.10.2022, gegen 20:45 Uhr, befuhr ein 73 Jähriger mit seinem Seat in Radevormwald die Kölner Straße (L 412), in Fahrtrichtung Wupper-Talsperre. Als der aus Radevormwald stammende Pkw-Fahrer nach links, in die Straße Hulverscheidt abbiegen wollte, kam es im Einmündungsbereich zur Kollision mit einem roten Kleinkraftrad, welches auf der Kölner Straße in entgegengesetzter Richtung fuhr. Der 18jährige Fahrer und sein 17jähriger Sozia stürzten in Folge des Zusammenstoßes und wurden schwer verletzt. Die beiden Radevormwalder wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Kölner Straße war für die Zeit der Unfallaufnahme für etwa 1 ½ Stunden in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

