Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Gut reagiert - 82-Jährige verhindert Gelddiebstahl

Lindlar (ots)

Weil eine 82-jährige Lindlarerin die Pläne eines Trickdiebes durchschaute, verhinderte sie gerade noch rechtzeitig, dass ihr Ehemann Opfer eines Gelddiebstahls wurde.

Das Ehepaar war gegen 12.45 Uhr am Mittwoch (26. Oktober) auf der Friedhofstraße von einem unbekannten Mann angesprochen worden. Weil er darum bat, eine Zwei-Euro-Münze gewechselt zu bekommen, zog der 83-jährige Ehemann seine Geldbörse hervor und schaute nach Kleingeld. In diesem Augenblick legte der Unbekannte die Zwei-Euro-Münze in das Münzfach und kramte dabei selbst in dem Münzfach nach Kleingeld.

Die Ehefrau des 83-Jährigen konnte dabei erkennen, dass der Mann mit seiner anderen Hand versuchte, unbemerkt an die Geldscheine zu gelangen und schlug ihrem Mann geistesgegenwärtig das Portemonnaie aus der Hand. Der Unbekannte trat daraufhin sofort die Flucht an.

Das Ehepaar war mit dem Schrecken davon gekommen und hatte hinterher mit der Zwei-Euro-Münze des Flüchtigen sogar zwei Euro mehr im Portemonnaie.

Der Mann war etwa 40 Jahre alt, etwa 160 cm groß, hatte einen 3-Tage-Bart und sprach gebrochenes Deutsch. Bekleidet war er mit einer braunen Hose und einem braunen Strickpullover. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell