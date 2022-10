Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Überholmanöver endet mit Kollision im Gegenverkehr

Wiehl (ots)

Im Graben landete am Donnerstagmorgen (27. Oktober) eine 45-jährige Frau aus Much. Dabei verletzte sie sich schwer. Die 45-Jährige fuhr um 7:20 Uhr mit ihrem blauen Dacia auf der Zeitstraße aus Drabenderhöhe kommend in Fahrtrichtung Autobahn A4. Sie beabsichtigte ein Auto und einen LKW zu überholen. Während des Überholvorgangs kam ihr in einem BMW eine 43-jährige Engelskirchenerin entgegen. Beide Autofahrerinnen versuchten noch auszuweichen, um eine Kollision zu verhindern. Dennoch kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls landete der Dacia im Graben. Die 45-jährige Fahrerin zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die BMW-Fahrerin wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. An beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

