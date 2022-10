Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Sechs Festnahmen nach Metalldiebstählen

Lindlar/Engelskirchen (ots)

Nach einem Metalldiebstahl auf der Leppedeponie hat die Polizei in der Nacht zu Mittwoch (26. Oktober) in Engelskirchen sechs Personen auf frischer Tat festgenommen.

Seit Anfang September waren Unbekannte in insgesamt vier Fällen auf das Gelände der Leppedeponie eingedrungen und hatten Kupfer- und Messingabfälle gestohlen. Im Rahmen von Observationsmaßnahmen stellte die Polizei in der Nacht zu Mittwoch einen erneuten Einbruch fest. Die Täter hatten sich über einen Waldweg dem Gelände genähert, einen Metallzaun aufgetrennt und anschließend etwa 1.500 Kilogramm Kupfer- und Messingreste vom Gelände der Deponie in ein Fahrzeug verladen. Als die Tatverdächtigen mit zwei Fahrzeugen und ihrer Beute den Tatort verließen, wurden sie gegen 04.30 Uhr von der Polizei gestoppt und festgenommen.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um rumänische Staatsangehörige im Alter zwischen 18 und 39 Jahren. Zwei der Männer sind im Bereich Dortmund amtlich gemeldet, aber nach bisherigen Erkenntnissen dort nicht wohnhaft. Die anderen vier Tatverdächtigen haben keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik. Wegen Fluchtgefahr beantragte die Staatsanwaltschaft Köln gegen alle sechs Tatverdächtigen Untersuchungshaft, die am Donnerstag vom Amtsgericht Wipperfürth verkündet wurde.

