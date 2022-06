POL-SO: Katalysatoren- Diebe gesucht

Lippstadt (ots) - Unbekannte brachen in der Zeit zwischen Freitag, 17. Juni, 14 Uhr und Montag, 20. Juni, 7 Uhr in eine Schule an der Landsberger Straße ein. Sie hebelten eine Eingangstür auf und gelangten so in das Gebäude. Im Inneren beschmierten sie mehrere Wände und Möbelstücke mit Farbe. Mit einem Beamer und einem Laptop als Beute flohen sie. Es entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02941 91000 ...

