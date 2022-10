Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Nach Parkplatzrempler geflüchtet - Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

Hückeswagen (ots)

Die Polizei ermittelt derzeit im Fall einer Unfallflucht, die sich am Mittwoch (26. Oktober) auf einem Supermarktparkplatz an der Wiehagener Straße ereignet hat. Gegen 15.35 Uhr touchierte ein roter Opel Mokka einen auf dem Parkplatz abgestellten blauen Pick Up. Anschließend flüchtete der Opel-Fahrer von der Unfallstelle. An dem blauen Fahrzeug entstand deutlicher Sachschaden. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell