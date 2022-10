Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: VW Caddy gestohlen

Wipperfürth (ots)

Einen silbernen VW Caddy mit der Aufschrift einer Tierarztpraxis haben Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (26./27. Oktober) im Robinienweg in Wipperfürth gestohlen. Der Wagen mit dem Kennzeichen GM-HL 1005 war zuletzt gegen 20 Uhr am Mittwochabend gesehen worden. Gegen 07.30 Uhr am Donnerstag war der Caddy verschwunden. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

