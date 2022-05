Polizei Mettmann

POL-ME: BMW S 1000 RR aus Parkhaus an der Dechenstraße entwendet - Ratingen - 2205001

Mettmann (ots)

Am Donnerstag den 28.04.2022 gegen 20:30 Uhr parkte ein 26jähriger Ratinger sein BMW Motorrad auf seinem gemieteten Stellplatz in einem Parkhaus in Ratingen West. Als er am Samstag den 30.04.2022 gegen 11:00 Uhr zurückkehrte, stellte er fest, dass die BMW durch bisher unbekannte Täter entwendet worden war.

Wie der oder die Täter den mit Wegfahrsperre und Lenkradschloss gesicherten Supersportler aus dem verschlossenen Stellplatz starten und wegfahren oder auf andere Art und Weise abtransportieren konnten, ist bisher noch nicht geklärt. Seit dem Diebstahl fehlt jede Spur von dem Motorrad, dessen Zeitwert auf ca. 15.000 Euro geschätzt wird.

Bisher liegen der Ratinger Polizei noch keine konkreten Hinweise auf den oder die Täter vor.

Polizeiliche Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen wurden veranlasst, führten jedoch bisher zu keinem positiven Ergebnis. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Das Fahrzeug, sowie die Kennzeichen wurden zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder sonstigen Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, sowie Angaben zum aktuellen Standort und Verbleib des gesuchten Motorrades, nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981 6210, jederzeit entgegen.(tp)

