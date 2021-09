Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Frau nach Betrug gesucht

Die gesuchte Frau steht in Verdacht, am Dienstag, 2. März, als Botin von einer 83-jährigen Rentnerin einen fünfstelligen Bargeldbetrag abgeholt zu haben. Zuvor erhielt die Rentnerin im Laufe des Tages einen Anruf, bei dem sich eine Frau als Ehefrau des Enkels ausgab und um Geld für einen Hauskauf in Erfurt bat. Die Seniorin ließ sich überzeugen, das Bargeld in der Bank abzuheben. Noch am selben Tag ließ sich die hier abgebildete, unbekannte Frau, das haben die Ermittlungen ergeben, von einer Tankstelle in Nordhausen, am Pulverweg mit dem Taxi zur Wohnanschrift der Rentnerin nach Kleinberndten fahren. Wer erkennt die Frau oder kann Hinweise zu deren Aufenthalt geben? Die Frau ist ca. 1.60 bis 1.70 m groß, hatte dunkle Haare und einen südländischen Teint. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, zu melden.

