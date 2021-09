Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Moped gestohlen

Sondershausen (ots)

Innerhalb von 20 Minuten klauten unbekannte am Dienstag in der Tiefgarage eines Einkaufscenters in der Frankenhäuser Straße eine Simson S 51 in Silber. Am Zweirad waren die Kennzeichen 969VDF angebracht. Der Diebstahl ereignete sich zwischen 16.45 und 17.10 Uhr. Trotz angebrachten GPS Sender am Moped konnte das Fahrzeug bislang nicht aufgefunden werden. Der Schaden wird auf ca. 3800 Euro geschätzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell