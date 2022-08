POL-MI: Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten Mindener

Petershagen (ots) - Wegen zweier Einbrüche in Wohnhäuser wurden die Beamten am Donnerstag und Freitag nach Petershagen gerufen. In beiden Fällen hatten Unbekannte sich jeweils in Abwesenheit der Hausbewohner Zutritt verschafft. So rückte im Zeitraum Montag, 18. Juli, 12.30 Uhr bis Donnerstag, 28. Juli, 9.30 Uhr ein freistehendes Einfamilienhaus im Meisenweg in Wietersheim in den Fokus der Kriminellen. Den ...

