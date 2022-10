Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: "Tag der Verkehrssicherheit" mit zahlreichen Feststellungen

Landkreis Saale-Orla (ots)

Am gestrigen Donnerstag kontrollierten Beamte der PI Saale-Orla im Zusammenhang mit dem sogenannten "Tag der Verkehrssicherheit" zahlreiche Fahrzeuge und stellten entsprechend auch einige Verkehrsverstöße fest. Von 06:00 Uhr bis 12:00 Uhr kontrollierten die Polizisten an insgesamt sieben Orten, bevorzugt an Schulen und Schwerpunkten im Zusammenhang mit Unfallgeschehen. So wurden u.a. in Ziegenrück, in der Ernst-Thälmann-Straße in Bad Lobenstein sowie in Langenorla und Pößneck Verkehrsteilnehmer überprüft. Es wurden 44 Geschwindigkeitsüberschreitungen erfasst, darüber hinaus auch andere Delikte wie das Nichttragen der Sicherheitsgurte. Es wurden weiterhin mehrere sogenannte Kontrollaufforderungen und Mängelscheine ausgegeben, sodass die Betroffenen binnen einer bestimmten Frist den festgestellten Mangel beheben müssen.

