Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Anzeige gegen Unbekannt nach Verbotenem Straßenrennen und Verkehrsunfallflucht

Saalfeld (ots)

Bereits am Montagabend fiel Beamten der Saalfelder Polizei ein Kraftrad im Kreisverkehr Pößnecker Straße/ Kulmstraße auf, welches mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr. Als der Fahrer gegen 23:30 Uhr kontrolliert werden sollte, beschleunigte er seine Geschwindigkeit auf teilweise bis zu 100 km/h innerorts und fuhr die Kulmbacher Straße in Richtung Obernitz entlang. Nach mehreren, waghalsigen Manövern drehte der Unbekannte schließlich wieder in Richtung Saalfeld ab und fuhr mit einer Geschwindigkeit von teilweise 200 km/h. Auf Höhe des ehemaligen "Mexikaner-Restaurants" auf der Bundesstraße 281 verlor sich der Sichtkontakt zu dem Flüchtigen, sodass die Beamten die Verfolgung abbrachen. Später wurde bekannt, dass ein geparkter PKW in der Kulmstraße durch die waghalsige Flucht des Kradfahrers beschädigt wurde. Dementsprechend wird aufgrund des Verdachts des Verbotenen Straßenrennens sowie der Unfallflucht ermittelt. Durch den Zusammenstoß mit dem PKW könnte der Flüchtige sich Verletzungen am Bein zugezogen haben. Bei dem gesuchten Motorrad könnte es sich um eine Husqvarna SM 510 mit Saalfelder-Kreiskennung gehandelt haben - die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Angaben jeder Art zum Sachverhalt oder zur gesuchten Person machen können, wenden sich an die Saalfelder Polizei.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell