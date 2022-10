LPI-SLF: 10-Jährige läuft in Fahrschulauto- leicht verletzt

AS Bad Lobenstein/ B 90 (ots) - Gestern Nachmittag wurde ein 24-Jähriger durch einen Verkehrsunfall schwer verletzt. Ein 86-jähriger Fahrer beabsichtigte, von der Anschlussstelle A 9 Bad Lobenstein nach links in Richtung Gefell auf die Bundesstraße 90 aufzufahren. Der 86-Jährige missachtete jedoch den bevorrechtigten, 24-Jährigen, welcher aus Gefell kommend in Richtung Bad Lobenstein fuhr. Durch den Zusammenstoß ...

