Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Polizei Schwerin stellt Führerschein nach Trunkenheitsfahrt sicher

Schwerin (ots)

In Schwerin-Krebsförden wurde am 2.8. gegen 23.30 Uhr ein Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss von der Schweriner Polizei festgestellt. Eine Zeugin hatte zuvor gemeldet, dass der Fahrer eines Pkw unsicher auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Grabenstraße unterwegs sei.

Eine anschließende Kontrolle durch die eingesetzten Polizeibeamten bestätigte, dass der 42-jährige Deutsche aus dem näheren Schweriner Umland unter Alkoholeinfluss stand. Eine durchgeführte Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 1,87 Promille, so dass die Entnahme einer Blutprobe bei dem Tatverdächtigen erforderlich wurde.

Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt; Strafanzeige wurde erstattet.

