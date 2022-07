POL-PDLD: Unter Drogeneinfluss einen nicht versicherten E-Roller geführt

Bad Bergzabern (ots) - Am Sonntag, 18.07.2022, geriet in der Zeit zwischen 03:55 Uhr und 05:00 Uhr das Zelt einer Corona Teststation in der Weinstraße in Bad Bergzabern in Brand. Der Gesamtschaden wird derzeit auf mehrere tausend Euro geschätzt. Bereits am 21.06.22 kam es an dieser Teststation zu einem Brand. Was die Feuer ausgelöst hat und ob zwischen beiden Bränden ein Zusammenhang besteht, ist Gegenstand der ...

