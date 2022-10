LPI-SLF: Ein Schwerverletzter nach Unfall

Rudolstadt/ Neustadt a.d.Orla (ots) - Sowohl in Rudolstadt als auch in Neustadt an der Orla verübten Unbekannte im Laufe des gestrigen Tages Einbrüche und erbeuteten dadurch teils große Bargeldmengen. In Rudolstadt drangen gegen 10:00 Uhr im Bereich der Francois-Mitterrand-Allee Unbekannte über ein Fenster in ein Haus ein und entwendeten Schmuck sowie mehrere tausend Euro Bargeld. In Neustadt an der Orla wurde am ...

