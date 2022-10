Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbrüche zur Tageszeit in Wohnhäuser

Rudolstadt/ Neustadt a.d.Orla (ots)

Sowohl in Rudolstadt als auch in Neustadt an der Orla verübten Unbekannte im Laufe des gestrigen Tages Einbrüche und erbeuteten dadurch teils große Bargeldmengen. In Rudolstadt drangen gegen 10:00 Uhr im Bereich der Francois-Mitterrand-Allee Unbekannte über ein Fenster in ein Haus ein und entwendeten Schmuck sowie mehrere tausend Euro Bargeld. In Neustadt an der Orla wurde am Nachmittag ebenfalls ein Einfamilienhaus in der Straße Auf dem Dohlenberg angegangen. In diesem Fall wurden aus einem Tresor große Mengen Bargeld entwendet. Die Ermittler sicherten bei beiden Einbrüchen Spuren, es werden Zeugen gesucht. Hinweise nehmen die jeweiligen Polizeidienststellen in Saalfeld bzw. Schleiz entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell