Feuerwehr Offenburg

FW-OG: Brand in einem Büro- und Geschäftshaus in der Offenburger Innenstadt

Bild-Infos

Download

Offenburg (ots)

Am Nachmittag des 18.02.2022 nahmen Passanten in der Offenburger Innenstadt zwischen Stein- und Glaserstraße eine starke Rauchentwicklung wahr und alarmierten sofort die Feuerwehr Offenburg.

Um 15:10 Uhr wurde durch die Integrierte Leitstelle Ortenau Alarm für die Feuerwehr Offenburg ausgelöst. Bereits um 15:15 Uhr trafen die ersten Einsatzkräfte an der Einsatzstelle ein. Die erste Erkundung ergab, dass es in einem Büro- und Geschäftsgebäude in der Glaserstraße in einer Küche in voller Ausdehnung brannte. Es bestand die Gefahr, das sich das Feuer in den Dachstuhl des Hauses ausbreiten könnte. Ein Bewohner, aus einer angrenzenden Wohnung, konnte sich zu diesem Zeitpunkt selbst retten, seine Ehefrau befand sich aber noch im Gebäude.

Auf Grund der sofort eingeleiteten Menschenrettung und der engen Bebauung in der Altstadt hat der Einsatzleiter sofort einen weiteren Löschzug nachgefordert, um durch den Einsatz weiterer Kräfte ein Übergreifen auf Nachbargebäude vorzubeugen.

Die Bewohnerin konnte nach wenigen Minuten von der Feuerwehr aus dem Gebäude gerettet werden und wurde, wie auch der Ehemann, dem Rettungsdienst mit einer leichten Rauchvergiftung übergeben. Zeitgleich konnten die eingesetzten Atemschutztrupps die Brandbekämpfung einleiten. Der Brand war um 15:57 Uhr unter Kontrolle.

Zwischenzeitlich wurden die Umliegenden Gebäude in der Steinstraße durch einen weiteren Löschzug und der Drehleiter der Feuerwehr Kehl kontrolliert. Auch hier konnte Entwarnung gegeben werden. Alles in Allem konnte der Brand auf das 1. Obergeschoss begrenzt werden. Vor Ort waren auch die Herren Bürgermeister Martini und Kopp um sich ein Bild über die Lage zu machen.

Die Feuerwehr Offenburg war mit 75 Einsatzkräften mit 3 Löschzügen bis 18:42 Uhr im Einsatz. Während des Einsatzes wurde der Grundschutz für die Stadt durch eine weitere Wachbereitschaft sichergestellt, um auch für Folgeeinsätze gewappnet zu sein.

Original-Content von: Feuerwehr Offenburg, übermittelt durch news aktuell