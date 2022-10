LPI-SLF: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Rudolstadt (ots) - Ein 50-jähriger Fahrzeug-Führer befuhr am Montag gegen 14:40 Uhr mit seinem LKW die linke Fahrspur auf der Bundesstraße 85/88, Am Saaldamm in Rudolstadt Als er ein Hindernis an der Baustelle Ecke Saalgasse wahrnahm, wollte er mit seinem LKW die Fahrspur wechseln und übersah dabei einen Opel. Beide Fahrzeuge stießen zusammen und der Opel krachte gegen eine Hauswand. Der PKW war Schrott, am LKW ...

