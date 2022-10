LPI-SLF: PKW wurde an Hauswand geschoben

Saalfeld (ots) - Vermutlich in der Nacht zum Dienstag beschädigten Unbekannte die Eingangstür eines Geräteschuppens innerhalb eines Garagenkomplexes in der Straße "Am Bernhardsgraben" in Saalfeld und verschafften sich unbefugten Zugang in den Schuppen. Die Täter ließen einen Werkzeugkoffer mit Inhalt sowie zwei Wlan-Kameras mitgehen. Hinweise nimmt die Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

