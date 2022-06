Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW/Enzkreis/FDS/PF) - Polizei führt Kontrollen zur Bekämpfung von Fahrradunfällen durch

Pforzheim (ots)

Auf Grundlage der Konzeption zur Bekämpfung von Fahrradunfällen wurden am Donnerstag im gesamten Polizeipräsidiumsbereich Kontrollen durchgeführt. Im Fokus stand das regelkonforme Verhalten zur Vermeidung von Unfallgefahren.

Die Kontrollaktionen fanden in den Bereichen Baiersbronn, Pforzheim, Mühlacker, Freudenstadt, Horb, Nagold, Königsbach-Stein, Loßburg und Neuenbürg statt. Insgesamt wurden 372 Fahrräder und 170 Pedelecs überprüft. Hierbei wurden an 55 Fahrrädern technische Mängel festgestellt. In 50 Fällen wurde die Nichtbeachtung der Verkehrsflächennutzung beanstandet. Weiter wurden 65 sonstige Verstöße registriert.

Die Kontrollaktion stieß bei einer Vielzahl von Fahrradfahrern auf Zustimmung. Die Polizeibeamten wiesen bei den Gesprächen vor Ort auf die Bedeutung der betreffenden Verkehrsregeln hin. Wo erforderlich, wurden jedoch auch Ordnungswidrigkeiten- oder Strafverfahren eingeleitet.

Auch nach dieser Kontrollaktion wird die Polizei im Rahmen des täglichen Dienstes Kontrollen sowohl im Kraftfahrzeug- als auch im Radverkehr durchführen. Die meisten Unfälle ereignen sich aufgrund individuellen Fehlverhaltens. Wer sich an die Verkehrsregeln hält, leistet einen entscheidenden Beitrag zur Unfallverhütung. Gerade im städtischen Bereich kommt es immer wieder zu Konflikten, wenn Fahrradwege falsch befahren und Ampeln oder Vorfahrtsregelungen ignoriert werden.

Die Polizei rät allen Verkehrsteilnehmenden, sich rücksichtsvoll und regelkonform durch den Straßenverkehr zu bewegen.

Banu Kalay, Pressestelle

