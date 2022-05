POL-PDMT: Kirburg - Unfall auf der B 414 - Kurzfristige Sperrung während der Unfallaufnahme

St. Goarshausen (ots) - In der Nacht von Samstag 07.05. auf Sonntag 08.05. kam es in 56355 Nastätten zu min. 2 Sachbeschädigungen durch Graffiti. In der Schwalbacher Straße und Am Holler wurde jeweils die Einfahrt mit weißer Farbe beschmiert. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei St. Goarshausen unter der Telefonnummer: 06771 93270 Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Montabaur Pressestelle Telefon: ...

