Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigungen an zahlreichen Fahrzeugen

Montabaur (ots)

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden durch bislang einen oder mehrere unbekannte Täter in der Nacht von Samstag, dem 07.05.2022, auf Sonntag, dem 08.05.2022, mindestens 21 am Straßenrand bzw. in Hofeinfahrten abgestellte Fahrzeuge beschädigt. Hierbei wurde der Autolack an verschiedenen Stellen in erheblichem Maße zerkratzt. Bislang bekannte Tatörtlichkeiten sind die Elbestraße und Lahnstraße in Montabaur. Der Sachschaden ist bislang nicht abschließend zu beziffern. Die geschädigten Fahrzeughalter, sofern nicht bereits durch die Polizei informiert, sowie Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Tathergang / dem/den unbekannten Tätern machen können, werden gebeten, sich unmittelbar telefonisch oder schriftlich mit der hiesigen Polizeiinspektion Montabaur in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell