Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Autofahrer und Helfer nach Unfall gesucht

Recklinghausen (ots)

Im Kreisverkehr Hohewardstraße/Emscherstraße ist am Montagnachmittag ein Rollerfahrer verunglückt. Die Polizei sucht jetzt nach zwei Personen, die beteiligt waren bzw. dem Mann geholfen haben. Der 42-jährige Rollerfahrer aus Recklinghausen gab an, am Montag gegen 15.50 Uhr in dem Kreisverkehr unterwegs gewesen zu sein. Plötzlich sei von rechts ein Autofahrer in den Kreisverkehr gefahren, weshalb der Rollerfahrer bremsen musste und stürzte. Der Autofahrer fuhr danach weiter. Ein anderer Mann kam nach dem Unfall zu dem 42-Jährigen und fragte, ob alles in Ordnung sei. Der Rollerfahrer ging am nächsten Tag zum Arzt. Erst danach wurde der Unfall auch der Polizei gemeldet. Jetzt werden sowohl der Autofahrer gesucht, der unmittelbar vor dem Rollerfahrer in den Kreisverkehr gefahren ist als auch der Zeuge, der dem gestürzten Recklinghäuser geholfen hat. Bei dem Roller ging ein Spiegel zu Bruch. Der 42-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Hinweise zu dem Unfall nimmt das zuständige Verkehrskommissariat der Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

