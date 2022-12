POL-FR: Winden: Beteiligter flüchtet nach Streifvorgang im Begegnungsverkehr - Zeugenaufruf

Stadtkreis Freiburg (ots) - In der Nacht von Donnerstag, 22.12.2022, auf Freitag, 23.12.2022, entwendeten unbekannte Täter in der Lörracher Straße in Freiburg von dem Betriebsgelände eines Großhändlers für Fahrzeugbauteile mehrere Paletten-Boxen mit alten Fahrzeugbatterien. Da das Diebesgut mehrere Tonnen ...

mehr